Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,46 0,0000  EUR: 32,79 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Не время рисковать: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 28 июня по 4 июля
Не время рисковать: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 28 июня по 4 июля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
55335

Неделя работы КПВВ: в Станице Луганской увеличился пассажиропоток на 50%

Неделя работы КПВВ: в Станице Луганской увеличился пассажиропоток на 50%

КИЕВ. 26 июня. УНН. Линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" за прошедшую неделю пересекло около 26 тыс. человек, из которых 13 255 - в сторону временно оккупированной Луганской области. Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей увеличился на 50%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.

Цитата:

"Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей увеличился на 50%. Всего за неделю этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины пересекло 13 255 человек, а на контролируемую территорию - 12702 человека", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 780 человек и 135 транспортных средств.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

"Также пограничники обнаружили 3 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование после появления информации, что боевики не выпускают детей с территорий ОРДЛО.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, КПВВ, ООС
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.