Неделя работы КПВВ: в Станице Луганской увеличился пассажиропоток на 50%

КИЕВ. 26 июня. УНН. Линию разграничения в КПВВ "Станица Луганская" за прошедшую неделю пересекло около 26 тыс. человек, из которых 13 255 - в сторону временно оккупированной Луганской области. Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей увеличился на 50%. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГПСУ.

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"Из семи открытых КПВВ полноценный пропуск осуществляется только в "Станице Луганской". Пассажиропоток в нем по сравнению с прошлой неделей увеличился на 50%. Всего за неделю этот дорожный коридор на временно оккупированную территорию Украины пересекло 13 255 человек, а на контролируемую территорию - 12702 человека", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что напротив КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют движение, только для отдельных граждан, дважды в неделю - в понедельник и пятницу. В эти дни линию разграничения в контрольном пункте пересекли 780 человек и 135 транспортных средств.

Кроме того, российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины 30 человек, пограничники обеспечили их возвращение на контролируемую территорию.

"Также пограничники обнаружили 3 граждан, которые направлялись на контролируемую территорию по частично поддельным документам. В Нацполицию направлены уведомления об обнаружении признаков уголовных преступлений", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Прокурорами Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начато досудебное расследование после появления информации, что боевики не выпускают детей с территорий ОРДЛО.



