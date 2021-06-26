Лазебная: для более миллиона украинцев с 1 июля будем индексировать пенсии

КИЕВ. 26 июня. УНН. С 1 июля индексации пенсий проведут более 1 миллиону украинцев. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала Мминистер социальной политики Марина Лазебная, передает УНН.

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"Надо сказать, что мы с 1 июля для более чем миллиона человек, будем индексировать по 100 гривен. Это та категория людей, которая не попала в индексацию. В 2017 году было так принято пенсионное законодательство, и некоторые категории людей изъяты из индексации. Индексация стала выборочной. И поэтому мы не могли оставить. Потому что цены растут, жилищно-коммунальные тарифы растут... Как не индексировать пенсии? Пенсия - это тоже доход. Она должна не обесцениваться. И это, кстати, тоже норма Конституции, которую мы должны выполнять. Поэтому сейчас еще 1 млн добавим по 100 гривен. Это будет ежемесячная доплата к пенсии", - сказала Лазебная.

Она добавила, что в это повышение попадет в целом 10,5 млн пенсионеров.

"И 5 миллионам из них мы даем целевые, адресные программы. Этим людям за 75 лет, в 80 лет", - заявила Министерка.

Дополнение

По словам Марины Лазебной, с 1 июля прожиточный минимум самой низкой категории составит 1 854 гривны.