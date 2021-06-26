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Верховная Рада откроет двери ко Дню Конституции Украины

Верховная Рада откроет двери ко Дню Конституции Украины

КИЕВ. 26 июня. УНН. В Верховной Раде с 26 по 28 июня 2021 года пройдут дни открытых дверей по случаю 25-летия Конституции Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на официальный сайт ВР.

Цитата:

"По случаю Дня Конституции Украины в здании Верховной Рады Украины с 26 по 28 июня 2021 года пройдут дни открытых дверей", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что в эти дни гости парламента смогут сфотографироваться возле уникального высокохудожественного издания "Конституция Украины", увидеть национальную реликвию - главный Флаг государства - флаг Независимости, который народные депутаты первого демократического созыва внесли в зал пленарных заседаний Верховной Рады Украины 24 августа 1991 года.

Также участники экскурсии узнают об архитектурном наследии здания украинского парламента, посетят в гостевую ложу балкона зала пленарных заседаний, в котором принимаются законы Украины.

Для того, чтобы стать участником экскурсии, следует предварительно зарегистрироваться и выбрать время экскурсии.

Дополнение

В этом году 28 июня в Украине отмечают 25-летие Конституции.

Напомним, Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 25-й годовщины Конституции Украины.

На период празднования Дня Конституции Украины спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, День Конституции
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