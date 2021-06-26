Выборы в Бундестаг: Зеленский поставил ряд вопросов кандидатам на пост канцлера

КИЕВ. 26 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельной дискуссии на тему: “Роль Германии в мире”, где поставил несколько вопросов кандидатам на должность Федерального канцлера Германии. Об этом говорится в видеообращении президента, пишет УНН.

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Зеленский отметил, что выборы в Бундестаг имеют значение для Украины, ведь Германия — “это важная сторона Нормандского формата и наш союзник на пути к европейскому сообществу”. Поэтому Владимир Зеленский обратился к кандидатам с рядом вопросов.

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“Согласны ли вы, что европейский проект не будет завершен и полноценным без Украины? Согласны ли вы, что путь Украины в Европу должна быть дорогой с двусторонним движением? От Революции Достоинства, когда сотни украинский отдали свои жизни за европейский выбор, прошло семь лет. Ли устала Европа так долго скрываться от вопроса членства Украины в ЕС? И не пора от дипломатических уникань перейти к четких ответов, условий, шагов и сроков? ” - поинтересовался Президент.

Глава Украинского государства поинтересовался мнением каждого из кандидатов по поддержке проекта “Северный поток — 2”, в частности или укрепляет он европейскую безопасность, способствует единству континента и является ли этот проект ловушкой для Украины и всей Европы.

“Как вы думаете, аннексия Россией Крыма и война на востоке Украины, более 14 000 погибших в войне на Донбассе и полтора миллиона людей, которые вынуждены покинуть свои дома, — все это достаточными причинами, чтобы не рассматривать всерьез идею восстановления саммитов ЕС — Россия к восстановлению территориальной целостности Украины? ” - спросил Президент.

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Участие в дискуссии приняли председатель Христианско-демократического союза (ХДС), премьер-министр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет, вице-канцлер — федеральный министр финансов Германии (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) Олаф Шольц и сопредседатель партии Союз 90 / Зеленые Анналена Бербок.

В День скорби и памяти жертв войны в Украине Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, которая пригласила главу Украины в Берлин Владимир Зеленский посетит столицу ФРГ 12 июля.