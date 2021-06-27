В МИД отреагировали на заявления РФ, что выдача российских паспортов в ОРДЛО - является якобы "вынужденно гуманитарным мероприятием"

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на слова пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что выдача российских паспортов жителям ОРДЛО — является якобы “вынужденно гуманитарным мероприятием”, говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко, который есть в распоряжении УНН.

Детали

“Можно только посочувствовать МИД Российской Федерации, которому „трудно понять“ последствия деструктивной российской политики. Российская паспортизация — испытанное средство распространения шовинистической идеологии „русского мира“, элемент российских гибридных тактик против соседних государств. Под видом „защиты российских соотечественников“ войска России оккупировали части территорий Грузии и Украины, российские спецслужбы беспрестанно вмешиваются во внутренние дела стран Балтии”, — сообщил Николенко.

Он также напомнил, что в апреле 2019 года Украина и международное сообщество, в частности члены Совбеза ООН осудили решение РФ ввести упрощенный порядок предоставления российского гражданства украинцам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях. По данным МИД Украины, за два года более полумиллиона местных жителей получили российские паспорта.

“Следующим шагом Россия сознательно разрушает Минские договоренности, логика которых заключается в восстановлении суверенитета Украины и мирной реинтеграции временно оккупированных территорий. Зато, российская сторона продолжает закреплять результаты своей оккупации, затягивает контролируемые ею украинские территории в свое политическое, экономическое, электоральное, социальное и культурное пространство. В таких условиях шумные призывы российских чиновников о якобы нежелании Украины достичь прогресса в Минском процессе выглядит особенно циничными и такими, которые не имеют ничего общего с реальностью”, — отметили в МИД.

“Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба неоднократно подчеркивал, что международное сообщество должно жестче отреагировать на раздачу российских паспортов на Донбассе. Даже после его реинтеграции Россия будет пытаться разыграть „карту российского гражданства“. Фактически, это — российская бомба замедленного действия. Нужны скоординированные шаги, в частности санкционного характера, чтобы ее обезвредить. РФ должна наконец начать выполнять взятые на себя обязательства в рамках Минских договоренностей и Нормандского формата на основе полного уважения суверенитета Украины, соблюдения требований украинского законодательства и норм международного права”, — добавил Николенко.

Контекст

Накануне во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили, что предоставление жителям ОРДЛО российского гражданства является следствием якобы “невыполнение Украиной своих обязательств” по Минским соглашениям.

Как решила заявить спикер российского ведомства: “Мы не раз говорили, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденным гуманитарным мероприятием в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую согласно Минским соглашениями он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по Минским соглашениям”.