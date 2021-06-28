Зеленский заявил о внесении в ВР безотлагательного законопроекта о большом Гербе Украины

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о внесении на рассмотрение Верховной Рады неотложного законопроекта о большом государственном гербе Украины. Об этом глава государства заявил во время торжественного заседания Верховной Рады по случаю Дня Конституции, передает корреспондент УНН.

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"Существует только один незакрытый вопрос - единый государственный символ прямо предусмотрен Конституцией Украины, которого до сих пор не существует - это большой Герб Украины. За эти годы было много конкурсов и споров по этому поводу. Я думаю, что в год 30-летия Независимости и 25-летия нашей Конституции, нужно в этом вопросе наконец поставить точку. Поэтому, согласно статье 93 Конституции Украины, я вношу на рассмотрение Верховной Рады законопроект о большом государственном Гербе Украины, и определяю его, как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Рады Украины", - подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что докладывать законопроект во время пленарного заседания Рады будет первый президент Украины Леонид Кравчук. Президент также поблагодарил за вступление к разработке законопроекта депутатов разных фракций, в частности, депутатов 2-го созыва.

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Сегодня в Украине отмечают 25 годовщину принятия Конституции.

В понедельник по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины происходит торжественное заседание Верховной Рады.

В Киеве по случаю годовщины пройдут праздничные мероприятия.

В январе сообщалось, что Верховная Рада в течение года попытается принять фундаментальный законопроект о государственных символах и порядке их использования.