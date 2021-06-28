Верим, что Швеция в третий раз покажет, как сильно любит Украину: Зеленский в Раде пошутил о Евро-2020

КИЕВ. 28 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на торжественном заседании ВР по случаю 25-летия Конституции пошутил о выступлениях сборных на Евро, а также любовь Швеции к Украине, передает УНН.

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"С этой высокой трибуны я хочу еще раз поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро-2020, Швеция уже второй раз (речь идет о результате выступления сборной Швеции, который помог Украины попасть в 1/8 Евро, а также о временной передаче Украине оригинала латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика 1710 года - ред.) показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину", - сказал Зеленский.

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После этого Президент отметил, что шутит.

"Всем желаю завтра успеха и пусть победит сильнейший! А кто сильнее, мы с вами знаем", - резюмировал Зеленский.

Контекст

Завтра Украина в 1/8 Евро-2020 встретится со сборной Швеции, которая помогла украинцам впервые в истории попасть в плей-офф чемпионата Европы.

Ранее шведский посол Тобиас Тиберг шуткой отреагировал на выход Украины в 1/8 финала Евро-2020, который помогла осуществить команда его страны.