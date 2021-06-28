Меркель назвала еще несколько причин для проведения саммита ЕС-Россия

КИЕВ. 28 июня. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит Европейского союза с Россией должен состояться, поскольку президенту России Владимиру Путину необходимо напрямую сказать, что кибератаки не являются основанием для продуктивных отношений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

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"Я считаю, что лучше не просто поговорить между собой, но и поставить перед российским президентом эти вещи и сказать, что "на такой основе плодотворное сотрудничество не может происходить ", - заявила канцлер.

Детали

По словам Меркель, лидеры ЕС определили проблемы, которые они хотят решить с Россией, и поручили чиновникам ознакомиться с форматами и условиями, при которых могут продолжаться переговоры с Москвой.

Помимо опасений ЕС по поводу российского влияния в Беларуси и в Украине, Меркель перечислила разоружение и будущее Сирии и Ливии как вопросы, которые необходимо “обсудить с президентом России, можно ли прийти к совместным результата”.

Напомним

24 июня, выступая в Бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости прямого диалога Евросоюза с Кремлем, чтобы сформулировать повестку дня общих стратегических интересов с Россией, а также выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Однако лидеры Европейского союза отвергли призыв Меркель провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Но несмотря на это, предложение Германии поддержал президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива восстановления проведения саммитов между Европейским Союзом и Россией опасно отклонением от санкционной политики.

Меркель разочарована негативным отношением к предложению о возобновлении “прямого контакта” Евросоюза с Россией, а также встречи с президентом России Владимиром Путиным на высоком уровне.