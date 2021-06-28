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Более 400 украинцев находятся в заключении на оккупированных территориях и в РФ - Денисова

Более 400 украинцев находятся в заключении на оккупированных территориях и в РФ - Денисова

КИЕВ. 28 июня. УНН. На оккупированных территориях Донбасса и Крыма и в Российской Федерации в заключении находятся 405 украинцев, среди которых 30 женщин и 44 военнослужащих. Об этом заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова во время торжественного заседания парламента по случаю Дня Конституции, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Вооруженная агрессия России, временная оккупация Крыма и города Севастополя, и значительной части Донбасса привела к нарушению территориальной целостности Украины и посягнула на ее независимость ... Наши соотечественники вынуждены выживать по законам естественного отбора государства-агрессора, которое искореняет не только украинское, но и человеческое достоинство. 405 граждан Украины, из которых 44 военнослужащих и 30 женщин, находящихся в концлагерях и застенках РФ и на оккупированных территориях", - заявила Денисова.

Детали

По ее словам, в Офисе омбудсмена знают имя каждого заключенного. В частности, она отметила, что за последние годы Офис омбудсмена зафиксировал значительное увеличение количества сообщений о нарушениях прав граждан. В 2019 году сообщалось о 34 тыс. обращений, в 2020-м - более 48,5 тыс., а за первое полугодие 2021-го - уже более 27 тыс.

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Добавим

В марте на 46-й сессии ООН по правам человека Денисова сообщала, что на территориях аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса Россия и поддерживаемые ею силы незаконно удерживают 376 человек.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Украина
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