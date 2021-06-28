Завтра Рада соберется на внеочередное заседание. Будут рассматривать законопроекты оборонного комитета

КИЕВ. 28 июня. УНН. Во вторник, 29 июня, народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят законопроекты оборонного комитета, передает УНН.

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Как сообщила УНН заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, законопроекты оборонного комитета являются одними из самых влиятельных, а именно: закон Президента о национальном сопротивлении, которое профильный комитет уже одобрил к первому чтению. Кроме этого на заседании рассмотрят законопроект о критической инфраструктуре.

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"Основной законопроект, который подан Президентом Украины - отмечен, как неотложный, а также законопроект Кабинета министров, который касается налогов. Он фактически идет по философии этого пакета законов об олигархах. Речь идет об увеличении ренты, изменении формулы, и ряде других налоговых изменений", - добавила Кравчук.

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Ранее Кравчук отметила, что Верховная Рада скорее всего будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня.

Внеочередные заседания Верховной Рады на следующей неделе состоятся во вторник, 29 июня, и в четверг - 1 июля.