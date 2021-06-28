"Протянули России соломинку дружбы": Киркоров отреагировал на исключение из "черного списка" в Украине и записал видео

КИЕВ. 28 июня. УНН. Российский певец Филипп Киркоров прокомментировал исключение его из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины и записал видео. Об этом пишет УНН со ссылкой на Instagram певца.

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"Я восхищаюсь настоящей народной любовью, какие чудеса она творит ... Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу. И, конечно, очень жду живые концерты", - сказал Киркоров.

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В подписи к ролику певец высказался, что таким образом его украинские поклонники "протянули России соломинку дружбы".

"Именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", - написал Киркоров.

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Напомним

22 июня Киркоров был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности согласно письму от СБУ, который поступил в Минкультуры. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

После этого российский певец отреагировал на это в видеообращении в Instagram, отметив, что гордится этим.

А уже 27 июня Филипп Киркоров исчез из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

В МКИП отметили, что исключение певца из списка лиц, угрожают нацбезопасности Украины было сделано в соответствии с новым письмом Службы безопасности Украины с просьбой отозвать предыдущее письмо.

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