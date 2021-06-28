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Люди не знают, как через электронные аукционы продавать землю - Ивченко

Люди не знают, как через электронные аукционы продавать землю - Ивченко

КИЕВ. 28 июня. УНН. Заместитель председателя партии "Батькивщина", народный депутат Вадим Ивченко считает, что накануне открытия рынка земли население сельских местностей не знает, каким образом работают электронные аукционы из-за провальной разъяснительной работы власти на местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал "Украина 24".

Цитата

"Вы говорите о электронных аукционах, но спросите у людей, которые имеют паи: есть ли в них доступ к Интернету, как добраться до электронного аукциона и как будет происходить продажа их земли, если они хотят сделать больше цену? В моем селе никто не знает как через электронные аукционы продавать свою землю", - рассказал нардеп Ивченко.

Детали

Парламентарий подчеркнул, что главная проблема заключается в том, что власть на местах накануне открытия рынка земли не разъясняет людям, каким образом пользоваться электронными аукционами.

"Я, конечно, отдаю информацию людям: что и как нужно делать. Но есть власть, есть сеть районных государственных администраций, управлений, сеть другие центральные органы исполнительной власти, находящихся под Министерством АПК - это их задача объяснять каждому человеку вопрос о продаже земли", - отметил Ивченко.

Дополнение

Ранее нардеп Вадим Ивченко поставил пять критически важных вопросов к власти накануне открытия рынка земли.

Источник: УНН
Теги: земля, Украина, аукцион, продажа
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