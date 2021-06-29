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Исторические ошибки Лукашенко: Кулеба прокомментировал разрыв Минском связей с ЕС

Исторические ошибки Лукашенко: Кулеба прокомментировал разрыв Минском связей с ЕС

КИЕВ. 29 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что белорусский народ исторически принадлежит к европейской семье народов. Он написал об этом в твиттере поздно вечером 28 июня, комментируя заявление Министерства иностранных дел Беларуси о намерении разорвать связи с Евросоюзом в ответ на санкции, передает УНН.

Цитата

“Можно заявить о выходе из „Восточного партнерства“, но нельзя изменить географию. Белорусский народ исторически принадлежал и принадлежит к нашей европейской семьи народов. Мы продолжим его поддерживать, сколько бы времени ни заняло исправление исторических ошибок Александра Лукашенко”, — написал Кулеба.

Напомним

Накануне Беларусь в ответ на санкции ЕС приостановила участие в “Восточном партнерстве”.

В частности, Министерство иностранных дел Беларуси вызвало руководителя представительства ЕС в Минске Дирка Шюбеля и выступило с заявлением “в связи с введенным Европейским союзом беспрецедентными ограничительными мерами в отношении Беларуси”.

В ЕС сообщили, что отказ от “Восточного партнерства” послужит дальнейшей изоляции Беларуси.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Украина, Беларусь, Дмитрий Кулеба
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