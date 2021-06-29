Работа в две смены: что будет рассматривать сегодня ВР на очередном и внеочередном заседаниях

КИЕВ. 29 июня. УНН. Сегодня Верховная Рада, как ожидается, проведет два пленарных заседания: очередное, которое должно начаться уже в 10:00, и внеочередное, запланированное на 16 часов, пишет УНН.

Очередное заседание ВР

В 9:00 лидеры и представители депутатских групп и фракций собрались с руководством ВР на Согласительный совет. Во время заседания спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что во время очередного заседания нардепы, вероятно, будут только рассматривать поправки к законопроекту о внесении изменений в Закон Украины “О судоустройстве и статусе судей” и некоторые законы Украины относительно возобновления работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины (№ 3711-р, второе чтение).

Известно, что это первый законопроект из пакета судебной реформы, предложенной Президентом Украины. Следует заметить, что на данный момент нардепы рассмотрели 11 из 531 поправки, следовательно, скорее всего, все время заседания с 10 до 15 часов пойдет на рассмотрение правок.

Ожидается, что принятие этого законопроекта позволит сформировать ВККС и запустить процесс отбора, квалификационной оценки и назначения судей, дефицит которых составляет около 2000 судей. ВККС будет считаться полномочным при условии назначения не менее 11 из 16 членов по результатам конкурса.

Внеочередное заседание ВР

Внеочередное заседание запланировано на 16 часов. Для рассмотрения на нем семь вопросов.

• Проект Закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса торгового мореплавания Украины относительно требований к квалификации членов экипажа (первое чтение). Инициаторы законопроекта надеются, что его принятие освободит моряков от необходимости давать взятки за сдачу экзаменов для подтверждения диплома.

• Проект Закона об основах национального сопротивления (президентский законопроект, будет рассматриваться в первом чтении).

• Проект Закона о внесении изменения в статью 1 Закона Украины “О численности Вооруженных Сил Украины” относительно увеличения численности Вооруженных Сил Украины в связи с принятием Закона Украины “Об основах национального сопротивления” (президентский законопроект, будет рассматриваться в первом чтении). Этот и предыдущий документ должны частично урегулировать вопрос создания теробороны и увеличить численность ВСУ на 11 000 человек.

• Проекты Закона о критической инфраструктуре (на рассмотрение предложено правительственный и депутатский законопроекты).

• Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля (второе чтение).

• Проект Закона о внесении изменения в раздел II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)” относительно временных оснований неприменения мер административного воздействия за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины или выезда из нее (то есть непринятие мер админвлияния в отношении гражданам Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях, на период карантина или на время блокировки деятельности КПВВ, административных мер за нарушение порядка въезда на эту территорию или выезда из нее).

• Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (второе чтение с сокращением срока подготовки) (правительственный законопроект, который будет рассмотрен во втором чтении).