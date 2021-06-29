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Труханов запомнится одесситам коммерческой застройкой города и клубами - эксперт

Труханов запомнится одесситам коммерческой застройкой города и клубами - эксперт

Геннадий Труханов

КИЕВ. 29 июня. УНН. Одесситам нужно думать о поиске альтернативы мэру Геннадию Труханову. Об этом в комментарии УНН заявил антикоррупционный эксперт Александр Лемен.

Детали

Он считает, что это будет непросто, но надежда есть.

"Надежда на то, что у Труханова появится мощный оппонент есть. Этот человек должен сформировать команду, которая сможет конкурировать с партией Труханова "Доверяй делам", - сказал эксперт.

Пока же, по словам Леменова, из памятных дел Труханова - коммерческая застройка города и упадок социальной инфраструктуры.

"Труханов фактически не изменил Одессу к лучшему, а только застроил жилой и нежилой недвижимостью. Сама по себе Одесса выглядит довольно ужасно. Я в этом году там был трижды и визуальных улучшений не увидел. Только новые клубы, но это не о социальной инфраструктуре", - говорит эксперт.

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Городская власть лишила одесситов последнего доступного пляжа в Аркадии. Под предлогом ремонта ливневого коллектора "Новоаркадиевское" частное предприятие "НЕЛЛ" накрывает пляж настилом, где предположительно будут размещены платные шезлонги.

Параллельно под видом реконструкции расширяется отель-дельфинарий "Немо", который принадлежит заместителю Труханова Михаилу Кучуку и депутату горсовета от партии "Доверяй делам" Андрею Кисловскому. В 2018 году департамент ГАСИ в Одесской области уже штрафовал Кучука-Кисловского за незаконное строительство "Немо" на 1,6 млн грн. Парадоксально, но именно Кучук отвечает у Труханова за строительство.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, застройка, мэр, Геннадий Труханов
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