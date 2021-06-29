Труханов, Садовый, Кличко: назван антирейтинг мэров Украины
Геннадий Труханов
КИЕВ. 29 июня. УНН. Аналитики портала "Слово і діло" составили рейтинг безответственных мэров украинских городов, передает УНН.
Детали
На первом месте в списке мэр Полтавы Александр Мамай. За время своей каденции политик выполнил только 50% обещаний (71 из 142).
На втором месте - глава города Ужгород Богдан Андреев, на третьем - городской голова Сум Александр Лысенко.
Четвертым в списке безответственных мэров украинских городов является глава Киева Виталий Кличко, который за время своего правления городом выполнил только 51% обещаний (251 из 496).
Также, в топ-10 безответственных мэров украинских городов вошли глава Львова Андрей Садовый и мэр Одессы Геннадий Труханов.
Так, Садовый (6 место) выполнил только 36% обещаний (191 из 528).
В свою очередь Геннадий Труханов (9 место) успешно провалил 24% обещаний (50 из 205).
К слову
Достижением прошлого года Труханов считает новый вход в одесский зоопарк.