Труханов, Садовый, Кличко: назван антирейтинг мэров Украины

КИЕВ. 29 июня. УНН. Аналитики портала "Слово і діло" составили рейтинг безответственных мэров украинских городов, передает УНН.

Детали

На первом месте в списке мэр Полтавы Александр Мамай. За время своей каденции политик выполнил только 50% обещаний (71 из 142).

На втором месте - глава города Ужгород Богдан Андреев, на третьем - городской голова Сум Александр Лысенко.

Четвертым в списке безответственных мэров украинских городов является глава Киева Виталий Кличко, который за время своего правления городом выполнил только 51% обещаний (251 из 496).

Также, в топ-10 безответственных мэров украинских городов вошли глава Львова Андрей Садовый и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Так, Садовый (6 место) выполнил только 36% обещаний (191 из 528).

В свою очередь Геннадий Труханов (9 место) успешно провалил 24% обещаний (50 из 205).

К слову

Достижением прошлого года Труханов считает новый вход в одесский зоопарк.