Верещук: законопроект о национальном сопротивлении - вопрос национальной безопасности

КИЕВ. 29 июня. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук прокомментировала важность принятия законопроекта о национальном сопротивление, передает УНН.

Детали

Речь о проекте ЗУ № 5557, зарегистрированного 25 мая 2021 года президентом Владимиром Зеленским.

По словам Верещук, документ - базовый в контексте территориальной обороны Украины.

"У нас восьмой год война, и до сих пор не урегулированы вопросы, которые формируют устойчивую базу сопротивления в случае продолжения агрессии РФ", - сказала нардеп в эфире одного из телеканалов.

Верещук ожидает принятия законопроекта в ближайшее время.

"Законопроект необходим для реализации положений стратегических документов в сфере национальной безопасности, в частности - Стратегии военной безопасности. Более того, проект поддержан МОУ, ВСУ, СНБО. Очень надеюсь, что законопроект будет проголосован как можно скорее. Что не будет поправочного спама, и оппозиция не будет блокировать документ, потому что это - вопрос национальной безопасности", - подчеркнула нардеп.

Контекст

Президент Владимир Зеленский в законопроекте №5557 "Об основах национального сопротивления" предлагает определить правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Задачами законопроекта являются: формирование в Украине национального сопротивления; содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства; определение задач территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению; установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и сопротивления и т.д.