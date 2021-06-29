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Нардепы поддержали увеличение количества военных ВСУ

Нардепы поддержали увеличение количества военных ВСУ

КИЕВ. 29 июня. УНН. ВР в первом чтении поддержала президентский законопроект об увеличении предельной численности Вооруженных сил Украины, передает корреспондент УНН.

“За” проголосовали 320 нардепов.

Детали

Проект закона о внесении изменений в статью 1 Закона Украины “О численности Вооруженных Сил Украины” (№ 5558) является неотъемлемой частью построения комплексной системы обороны, которая будет включать в себя и территориальную оборону. Увеличение численности ВСУ необходимое для полноценного формирования теробороны.

Законопроект № 5558 увеличивает предельную численность ВСУ на 11 тысяч: 10 тысяч — тероборона и тысяча — спецназовцы.

В настоящее время численность ВСУ составляет 250 тыс. человек, в том числе 204 тысяч военнослужащих. В случае одобрения документа в целом численность ВСУ увеличится до 261 тысячи, из которых 215 тысяч будут отнесены к военнослужащим.

Добавим, что ВР сократила время представления поправок к этому законопроекту и подготовки его ко второму чтению, то есть до окончательного принятия.

Напомним

Во время внеочередного заседания сегодня, 29 июня, ВР приняла законопроект об основах национального сопротивления, который фактически регулирует создание и функционирование территориальной обороны.

Законопроект о терробороне и об увеличении количества военнослужащих являются взаимодополняющими. Ожидается, что в случае их принятия до конца действующей сессии ВР (в течение июля) в 2022 году Украина сможет формировать полноценную территориальную оборону.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
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