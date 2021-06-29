Самолеты РФ также вылетали к военному кораблю Нидерландов у Крыма: минобороны королевства выступило с заявлением

КИЕВ. 29 июня. УНН. Минобороны Нидерландов заявило, что истребители РФ создали небезопасную ситуацию в Черном море неподалеку оккупированного Москвой Крыма, пролетев слишком близко к нидерландскому фрегату, пишет УНН.

Детали

“Это произошло в прошлый четверг, когда военный корабль находился по направлению к юго-востоку от Крыма”, — отмечается в ведомстве. Российские самолеты, как утверждается, неоднократно пролетали на опасной высоте к фрегатам примерно с 15:30 до 20:30 по киевскому времени.

На вооружении российских истребителей были бомбы и ракеты класса “воздух-поверхность”, предназначенными для поражения цели с воздуха. После нескольких часов низких полетов российских самолетов возникли перебои с электронным оборудованием фрегата, отметили в минобороны Нидерландов.

Как добавляют в ведомстве, действия России нарушили право на свободное пользование морем. Также они идут вразрез с взаимными соглашениями, изложенными в договоре INCSEA, которыми предотвращаются небезопасные ситуации на море.

“Фрегат плавал в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никаких причин”, — заявил командир корабля Джордж Пастур. Он назвал действия пилотов истребителей ВМС РФ безответственным и небезопасным на море.

Глава минобороны Нидерландов Анк Бийлевельд-Схоутен также сочла действия России безответственными. “Evertsen имел полное право идти в данном направлении. Нет никаких оправданий таким агрессивным действиям, которые также без необходимости увеличивают риск несчастных случаев. Нидерланды обратятся к России по этому поводу”, — пообещала министр.

Контекст

Фрегат Нидерландов Evertsen патрулирует Черное море с британским эсминцем HMS Defender.

Минобороны России 23 июня заявило, что британский эсминец нарушил “границу” в Черном море у мыса Фиолент в оккупированном Крыму. Корабль российской береговой охраны открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М, как утверждает Минобороны, выполнил “предупредительное бомбометание” по курсу эсминца. После этого британский корабль покинул “российские территориальные воды”, заявили российские военные.

Министерство обороны Великобритании отрицает, что по курсу эсминца были сброшены бомбы. Оно утверждает, что корабль находился в украинских территориальных водах и не нарушал международного права. Как заявили британские военные, россияне в это время проводили в том же районе учения со стрельбой, о чем был заранее предупрежден экипаж эсминца.

Позже в Минобороны РФ назвали инцидент с эсминцем у оккупированного Крыма якобы “эпическим фиаско”, а корабль — “жирной целью” ВМФ.