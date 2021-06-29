Разумков созывает внеочередное заседание ВР на 1 июля: что в повестке дня

КИЕВ. 29 июня. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. Депутатам предложат рассмотреть 9 вопросов, включенных в повестку дня, передает УНН со ссылкой на ВР.

Цитата

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16 часов 1 июля 2021 года", - говорится в распоряжении.

Детали

На внеочередном заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:

1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по направлению части средств программы "Большая стройка" на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (реестр. № 5551)

2) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности (рег. № 5655);

3) проект Закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности (рег. № 5656);

4) проект Закона Украины о коренных народах Украины (реестр. № 5506);

5) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (рег. № 5501-д);

6) проект Закона Украины о признании утратившим силу Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (реестр. № 5502- д);

7) проект Закона Украины о внесении изменений в раздел ХХ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины в связи с потерей силы Закона Украины "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины" (рег. № 5503-д);

8) проект Закона Украины о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) (рег. № 5599);

9) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600).

Добавим

Ранее заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что Верховная Рада скорее всего будет собираться на внеочередные заседания после 29 июня.

Внеочередные заседания Верховной Рады состоятся во вторник, 29 июня, и в четверг - 1 июля.