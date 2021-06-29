Первый президент Украины Кравчук перенес операцию на сердце

КИЕВ. 29 июня. УНН. Первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук сегодня перенес операцию на сердце. Об этом журналисту УНН сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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На вопрос, действительно ли Леонид Кравчук перенес операцию на сердце, Арестович ответил: "Факт подтверждаем, но подробности не комментируем".

По его словам, операция прошла сегодня.

Дополнение

87-летний Леонид Кравчук вчера пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

Напомним, в марте первый Президент независимой Украины 87-летний Леонид Кравчук сделал прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Covieshield.