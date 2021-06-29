Правительство оставило неизменным тариф на электроэнергию для населения

КИЕВ. 29 июня. УНН. Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией и оставляет до 1 августа ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление от 29 июня 2021 года № 659 на сайте правительства.

Детали

Так, Кабмин, в частности продлил действие ПСО и сохранил цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-час до 1 августа 2021 года.

Контекст

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года был отменен льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принято якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго.

Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Премьер Денис Шмыгаль обещал, что цена на электроэнергию для населения остается на уровне 1 грн 68 коп. за кВт/ч до июля - правительство продлило действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 июня.

К слову, бывшая исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявляла ранее, что ПСО на рынке электроэнергии в текущем виде экономически сбалансированное и приводит к накоплению долгов и увеличению финансового небаланса. По ее мнению, если в этот механизм оставлять без изменений до конца года долг "Гарантированного покупателя" перед НАЭК "Энергоатом" составит более 5 млрд грн.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цена на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

В то же время, в Европейском Союзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают.