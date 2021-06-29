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Правительство оставило неизменным тариф на электроэнергию для населения

Правительство оставило неизменным тариф на электроэнергию для населения

КИЕВ. 29 июня. УНН. Кабинет министров Украины продлил действие социальных обязательств по обеспечению населения электроэнергией и оставляет до 1 августа ее цену на уровне 1,68 грн/кВт-час. Об этом УНН сообщает со ссылкой на постановление от 29 июня 2021 года № 659 на сайте правительства.

Детали

Так, Кабмин, в частности продлил действие ПСО и сохранил цену на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-час до 1 августа 2021 года.

Контекст

1 июля 2019 года в Украине заработала новая модель рынка электроэнергии в соответствии с нормами закона "О рынке электрической энергии", принятого в 2017 году.

Несмотря на открытие рынка, его регулирование со стороны правительства продолжилось, чтобы избежать роста тарифов для населения.

Однако, с 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года был отменен льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлен единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принято якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго.

Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Премьер Денис Шмыгаль обещал, что цена на электроэнергию для населения остается на уровне 1 грн 68 коп. за кВт/ч до июля - правительство продлило действие ПСО на рынке электроэнергии до 30 июня.

К слову, бывшая исполняющий обязанности министра энергетики Ольга Буславец заявляла ранее, что ПСО на рынке электроэнергии в текущем виде экономически сбалансированное и приводит к накоплению долгов и увеличению финансового небаланса. По ее мнению, если в этот механизм оставлять без изменений до конца года долг "Гарантированного покупателя" перед НАЭК "Энергоатом" составит более 5 млрд грн.

Следует добавить, что к 2020 году в своем отчете Европейская комиссия указала, что цена на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

В то же время, в Европейском Союзе разочарованы действиями Украины на рынке электрической энергии и считают, что новые правила рынка не работают.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, Украина, правительство, тарифы, электроэнергия
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