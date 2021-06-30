Программа "Питьевая вода Украины" и новый пункт пропуска через границу в аэропорту: повестка дня Кабмина

КИЕВ. 30 июня. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду, 30 июня, планирует рассмотреть ряд проектов законов и постановлений, в частности о социальной программе "Питьевая вода Украины" и о новом пункте пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир", передает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

В целом на повестке дня Кабмина ряд вопросов.

Детали

В частности, правительство планирует рассмотреть проект закона Украины об общегосударственной целевой социальной программе "Питьевая вода Украины" на 2022-2026 годы.

Также чиновники рассмотрят проекты постановлений Кабмина об утверждении плана действий на 2021-2025 годы по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны и об утверждении Порядка устройства средств беспрепятственного доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к зданиям, строениям, сооружениям любого назначения, их комплексам и частям, объектам инженерно-транспортной инфраструктуры или их разумному приспособлению.

Кроме того, правительство планирует рассмотреть проект распоряжения Кабмина о выделении средств для предоставления единовременной денежной помощи членам семей лиц, погибших (умерших) во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время участия в указанной операции. Так, проект акта предусматривает выделение Минветеранов средств из резервного фонда государственного бюджета в сумме 16 049,65 тыс. грн для предоставления единовременной денежной помощи членам семей 6 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, и 13 лицам, которые стали лицами с инвалидностью во время участия в указанной операции.

Также правительство рассмотрит проект распоряжения об открытии пункта пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир".