Нардепы ужесточили требования к корпоративному управлению в банках

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, направленный на ужесточение требований к корпоративному управлению в банках, передает корреспондент УНН.

Законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы” (№ 4367) проголосовало 279 народных депутатов.

О документе

Законопроект направлен на совершенствование корпоративного управления в банках, в частности усиление ответственности совета и правления банка, системы внутреннего контроля и управления рисками.

Законом усовершенствован ряд положений Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, в частности, в части: требований к капиталу банков; банковского надзора; полномочий совета банка, системы внутреннего контроля и управления рисками; требований относительно приобретения существенного участия в банке; связанных лиц; создания и лицензирования банков; порядка открытия филиалов и представительств иностранных банков на территории Украины и др.

Документ предусматривает введение новой структуры капитала, направленной на облегчение поглощения убытков банка, а также устанавливает дополнительные требования к членам совета и правления банка — вводится понятие коллективной пригодности.

Напомним, в первом чтении законопроект № 4367 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования вопросов организации корпоративного управления в банках и других вопросов функционирования банковской системы” был принят 20 мая 2021 года.