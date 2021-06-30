Рада изменила процедуру ликвидации банков

КИЕВ. 30 июня. УНН. Процедура ликвидации и вывода банковских учреждений с рынка будет изменена в результате принятия парламентом во время сегодняшнего заседания соответствующего законопроекта, сообщает УНН.

“За” проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков (№ 4546) проголосовали 256 нардепов.

Детали документа

Закон, который был проголосован в первом чтении в конце мая, направлен на усовершенствование некоторых вопросов возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. После вступления в силу закона Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Законом также:

усовершенствована процедура и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;

уточнены некоторые вопросы нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;

усовершенствован механизм правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;

урегулирован вопрос работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;

уточнен вопрос по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

Законом также урегулированы отдельные вопросы процессуального характера. Среди них, в частности, вопрос предоставления гражданского иска в интересах кредиторов неплатежеспособного банка, положения о приобретении Фондом статуса истца по делу в интересах кредиторов неплатежеспособного банка в хозяйственном процессе, уточнены некоторые процедурные вопросы исполнительного производства, осуществлены другие уточнения в соответствующих нормативно-правовых актах, которые являются касательными, регулирующими процедуры и процессы, что меняются этим документом.

Контекст

По словам председателя налогового комитета ВР Данила Гетманцева, Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков обнаружил выведенных денег на 120 млрд гривен и установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к причинению вреда.