Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 -0,2201  EUR: 32,30 -0,4383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Ошибки выплывут при внедрении законопроекта о терробороне: эксперт указал, на что нужно обратить внимание Минобороны
Ошибки выплывут при внедрении законопроекта о терробороне: эксперт указал, на что нужно обратить внимание Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
50580

Рада изменила процедуру ликвидации банков

Рада изменила процедуру ликвидации банков

КИЕВ. 30 июня. УНН. Процедура ликвидации и вывода банковских учреждений с рынка будет изменена в результате принятия парламентом во время сегодняшнего заседания соответствующего законопроекта, сообщает УНН.

“За” проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков (№ 4546) проголосовали 256 нардепов.

Детали документа

Закон, который был проголосован в первом чтении в конце мая, направлен на усовершенствование некоторых вопросов возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. После вступления в силу закона Фонд гарантирования вкладов физических лиц сможет заключать договор о добровольном возмещении такого ущерба или мировое соглашение. Благодаря закону ФГВФЛ будет действенным в вопросе возвращения активов банков-банкротов.

Законом также:

  • усовершенствована процедура и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
  • уточнены некоторые вопросы нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;
  • усовершенствован механизм правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
  • урегулирован вопрос работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;
  • уточнен вопрос по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

Законом также урегулированы отдельные вопросы процессуального характера. Среди них, в частности, вопрос предоставления гражданского иска в интересах кредиторов неплатежеспособного банка, положения о приобретении Фондом статуса истца по делу в интересах кредиторов неплатежеспособного банка в хозяйственном процессе, уточнены некоторые процедурные вопросы исполнительного производства, осуществлены другие уточнения в соответствующих нормативно-правовых актах, которые являются касательными, регулирующими процедуры и процессы, что меняются этим документом.

Контекст

По словам председателя налогового комитета ВР Данила Гетманцева, Фонд гарантирования вкладов при ликвидации банков обнаружил выведенных денег на 120 млрд гривен и установил 700 связанных с банками лиц и других, которые могут быть причастны к причинению вреда.

Источник: УНН
Теги: Украина, ВРУ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.