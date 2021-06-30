Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 -0,2201  EUR: 32,30 -0,4383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Ошибки выплывут при внедрении законопроекта о терробороне: эксперт указал, на что нужно обратить внимание Минобороны
Ошибки выплывут при внедрении законопроекта о терробороне: эксперт указал, на что нужно обратить внимание Минобороны
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
13635

Рада разрешила Фонду гарантирования вкладов судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

Рада разрешила Фонду гарантирования вкладов судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс о предоставлении Фонду гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца, сообщает корреспондент УНН.

"За" законопроект "О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца" (№ 4547) во втором чтении проголосовали 274 народных депутата.

Детали документа

Законопроект вносит изменения в статью 128 УПК в части введения норм, которые дадут ФГВФЛ возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации, требования которых акцептованы Фондом гарантирования вкладов физических лиц, и получать статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации, как юридического лица.

Ожидается, что такие изменения повысят эффективность деятельности Фонда в вопросе удовлетворения требований кредиторов банков, которые выводятся с рынка. Механизм должен предоставить дополнительные юридические возможности для возвращения активов банков-банкротов.

Закон вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков", что также был принят во время сегодняшнего заседания ВР.

Источник: УНН
Теги: ВР, ФГВФЛ
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.