Рада разрешила Фонду гарантирования вкладов судиться в интересах кредиторов банков-банкротов

КИЕВ. 30 июня. УНН. Верховная Рада приняла изменения в Уголовный процессуальный кодекс о предоставлении Фонду гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца, сообщает корреспондент УНН.

"За" законопроект "О внесении изменений в статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно особенностей приобретения Фондом гарантирования вкладов физических лиц статуса гражданского истца" (№ 4547) во втором чтении проголосовали 274 народных депутата.

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Законопроект вносит изменения в статью 128 УПК в части введения норм, которые дадут ФГВФЛ возможность подавать гражданские иски в интересах кредиторов неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации, требования которых акцептованы Фондом гарантирования вкладов физических лиц, и получать статус гражданского истца, который сохраняется за ним после прекращения неплатежеспособного банка или банка, в отношении которого было принято решение о ликвидации, как юридического лица.

Ожидается, что такие изменения повысят эффективность деятельности Фонда в вопросе удовлетворения требований кредиторов банков, которые выводятся с рынка. Механизм должен предоставить дополнительные юридические возможности для возвращения активов банков-банкротов.

Закон вступает в силу одновременно с вступлением в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования механизмов вывода банков с рынка и удовлетворения требований кредиторов этих банков", что также был принят во время сегодняшнего заседания ВР.