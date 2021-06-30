Верещук прогнозирует принятие закона о национальном сопротивлении до каникул Рады

КИЕВ. 30 июня. УНН. Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук призвала воздержаться от законодательного спама при принятии законопроекта о национальном сопротивлении, передает УНН.

Она напомнила, что на днях Рада приняла законопроект в первом чтении.

"У нас есть 14 дней на поправки. Посмотрим, сколько их будет подано. Но 318 голосов нардепов за законопроект уже говорят о том, что мы понимаем важность принятия документа. Надеюсь, что и оппозиция, и правящая фракция подаст важные и нужные правки. Что мы не станем превращать голосование на поправочный спам. И что мы проголосуем за законопроект еще на этой сессии", - сказала она в эфире одного из телеканалов.

Нардеп добавила, что над законопроектом надо поработать.

"Документ имеет ряд недоработок. Например, применение оружия. Это важный вопрос, потому что на сегодня мы не имеем на данный момент закона о гражданском обороте оружия. Поэтому мы должны учитывать тот факт, что у людей на руках может быть незарегистрированное оружие. Важно понимать, кто будет контролировать его использование", - подчеркнула Верещук.

Контекст

Президент Владимир Зеленский в законопроекте №5557 "Об основах национального сопротивления" предлагает определить правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Задачами законопроекта являются: формирование в Украине национального сопротивления; содействие максимально широкому привлечению населения к действиям, направленным на обеспечение суверенитета и территориальной целостности государства; определение задач территориальной обороны, сопротивления и подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению; установление порядка организации, подготовки и ведения территориальной обороны и сопротивления и тому подобное.