В Раду внесли законопроект о гендерном равенстве в армии

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №5713 относительно обеспечения равных прав женщин и мужчин во время военной службы, сообщает УНН.

Детали

Этот проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в Вооруженных Силах Украины и других военных формированиях зарегистрирован в парламенте под № 5713 от 29 июня.

Согласно пояснительной записке, законопроект направлен на обеспечение равных прав женщин и мужчин при прохождении военной службы, а также призван предотвращать дискриминации по признаку пола в сфере безопасности и обороны.

Так, проект закона предлагает установить принципы равенства в армии путем уравнивания прав мужчин и женщин военнослужащих в сфере социальной защиты, а именно обеспечить им равные возможности на получение санаторно-курортного лечения, предоставить равное право в мирное время и с некоторыми ограничениями во время действия особого периода, военного положения на использование отпуска по уходу за ребенком, включая с выплатой денежной компенсации при увольнении за все неиспользованные дни ежегодного дополнительного социального отпуска, определенного статьей 182-1 Кодекса законов о труде Украины.

Также предложено предоставлять военнослужащим отпуск при рождении ребенка, в статье 19-1 Закона Украины "Об отпусках", с сохранением денежного обеспечения не только в мирное время, но и в особый период, военное положение.

Вещное, медицинское, психологическое и социальное обеспечение военнослужащих должно осуществляться с учетом потребностей женщин и мужчин.

Мужчины и женщины военнослужащие должны быть уравнены в обязанностях несения военной службы, в частности в контексте суточных нарядов, однако с соблюдением законодательства по вопросам материнства и детства, а также иметь равный доступ к высшим офицерским должностям с обязательным соблюдением принципа избежание дискриминации по признакам пола.

Отмечается, что по фактам дискриминации по убеждениям и признаками, которые определены статьей 24 Конституции Украины, а также сексуальных домогательств служебные расследования должны проводиться в обязательном порядке для надлежащего реагирования на такие случаи, что согласуется с международными обязательствами Украины.

Дополнение

Минветеранов будет инициировать изменения в порядок предоставления психологической реабилитации женщинам-ветеранам.



Напомним, Министерство обороны Украины разработало проект приказа "Об утверждении Положения о военном (военно-морском) лицее", в котором предполагается обучение девушек в указанных военных лицеях.



