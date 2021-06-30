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Open banking: ВР приняла закон "О платежных услугах"

Open banking: ВР приняла закон "О платежных услугах"

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Украине будет внедрена концепция открытого банкинга, что позволит создать полноценный рынок платежных услуг - народные депутаты приняли закон, регулирующий платежные услуги, сообщает корреспондент УНН.

"За" законопроект "О платежных услугах" (№4364) во втором чтении проголосовал 241 народный депутат.

Детали законопроекта

Документ определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине (в том числе, которые инициируются или завершаются в Украине), устанавливает исключительный перечень платежных услуг, порядок их предоставления, условия авторизации и перечень категорий поставщиков платежных услуг.

Ожидается, что благодаря имплементации в Украине концепции открытого банкинга (Open banking), в Украине начнется развитие финансовых технологий. К участникам платежного рынка в соответствии с документом будут отнесены и финтехкомпании.

Кроме банков предоставлять платежные услуги смогут не только банки: платежные учреждения, почтовые операторы, учреждения электронных денег и другие. Они также смогут выпускать свои платежные карточки.

Появится девять платежных услуг, из них семь финансовых и две нефинансовые (услуга по инициированию платежа и услуга по предоставлению сведений из счетов). Участник рынка сможет развивать один из выбранных сервисов.

Что было раньше

В феврале этого года ВР поддержала в первом чтении разработанный при участии Нацбанка законопроект № 4364 о платежных услугах, которым предлагается определить общие принципы функционирования платежных систем в Украине.

Источник: УНН
Теги: Верховная Рада, Украина, законопроект, платежи
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