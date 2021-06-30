Путин объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список "недружественных стран"
КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинский народ “не является недружественным для России”, заявил президент России Владимир Путин во время своей “Прямой линии”, передает УНН.
Цитата
“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал президент во время ежегодной прямой линии, отвечая в среду на вопрос, почему Украина не входит в список недружественных стран.
Детали
Он заявил, что многие народы дорожат своим единством. “Вот, смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира, из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают — говорят на идише, а не на иврите. Вроде и не похожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своим единством”, — сказал Путин, заметив, что и в России, к примеру, есть один из коренных народов — мордва.
“Там есть эрзя, мокша, еще есть, по-моему, шокша, еще там три группы, но все они считают себя мордвой, мордвинами. Говорят на языке одной группы, но все равно эрзя и мокша друг друга даже не понимают, у них язык различается больше, чем русский и украинский. Но они дорожат своим единством, — подчеркнул президент. — Почему? Они умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приводит, оно ослабляет просто этнос”.
Путин вновь повторил, что не считает украинский народ недружественным. “Нет, ничего подобного, мы единое целое! — решил заявить он. — Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело”.
Контекст
В мае правительство России официально утвердило перечень недружественных иностранных государств, но при этом перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США — ни одного.
В одной из версий списка — была также и Украина.