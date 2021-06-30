Путин объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список "недружественных стран"

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украинский народ “не является недружественным для России”, заявил президент России Владимир Путин во время своей “Прямой линии”, передает УНН.

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“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал президент во время ежегодной прямой линии, отвечая в среду на вопрос, почему Украина не входит в список недружественных стран.

Детали

Он заявил, что многие народы дорожат своим единством. “Вот, смотрите, евреи в Израиль приезжают из Африки, из Европы, из других стран мира, из Африки вообще черненькие приезжают. Из Европы приезжают — говорят на идише, а не на иврите. Вроде и не похожи друг на друга, а все равно еврейский народ дорожит своим единством”, — сказал Путин, заметив, что и в России, к примеру, есть один из коренных народов — мордва.

“Там есть эрзя, мокша, еще есть, по-моему, шокша, еще там три группы, но все они считают себя мордвой, мордвинами. Говорят на языке одной группы, но все равно эрзя и мокша друг друга даже не понимают, у них язык различается больше, чем русский и украинский. Но они дорожат своим единством, — подчеркнул президент. — Почему? Они умные и понимают, что дробление ни к чему хорошему не приводит, оно ослабляет просто этнос”.

Путин вновь повторил, что не считает украинский народ недружественным. “Нет, ничего подобного, мы единое целое! — решил заявить он. — Вот руководство Украины, сегодняшнее руководство сегодняшней Украины явно недружественно к нам. Это совершенно очевидное дело”.

Контекст

В мае правительство России официально утвердило перечень недружественных иностранных государств, но при этом перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, в отношении которых будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года. Согласно документу, Чехия сможет нанимать в свою дипмиссию не более 19 работников из числа жителей России, а США — ни одного.

В одной из версий списка — была также и Украина.