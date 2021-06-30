Путин заявил, что планирует написать статью в которой хочет доказать, что украинцы и россияне якобы "один народ"

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент России Владимир Путин напишет отдельную статью по истории русского народа и в том числе его связи с Украиной, где планирует “доказать”, что русские, украинцы и белорусы — якобы “один народ”. Об этом глава Кремля заявил в среду в ходе ежегодной прямой линии, пишет УНН.

Детали

“Я напишу отдельную аналитическую статью (на эту тему) и надеюсь, что в России и в Украине с нею познакомятся люди. Я изложу свое отношение к этому делу”, — сказал Путин.

“Русский народ всегда старались растащить и раздробить. Это со средних веков, еще (со времен) Речи Посполитой. Сама Польша хотела стать великой державой, поэтому старалась раздробить всех, кто вокруг, всех, кто рядом. Потом это подхватила Австро-Венгрия в преддверии Первой мировой войны”, — решил заявить российский президент.

После этого глава Кремля решил повторить тезисы пропаганды времен Российской империи — о так называемом “великорусском” народе.

“Но мы должны понимать. У нас как раньше трактовалась эта этническая составляющая — были великороссы, белороссы и малороссы. Потом под воздействием внешних факторов, а потом еще большевики внесли свою лепту, нас начали как бы разделять — единый русский народ”, — сказал Путин, добавив, что “сейчас не сможем поговорить об этом подробно” и напишет статью на эту тему.

Дополнение

Во время этой же прямой линии Путин объяснил, почему Украина не внесена в так называемый российский список “недружественных стран”.

“Я не считаю украинский народ недружественным народом. Я уже много раз говорил об этом и могу повторить еще раз. Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ”, — сказал президент во время ежегодной прямой линии, отвечая в среду на вопрос журналиста.