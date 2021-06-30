Кабмин утвердил Нацстратегию развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны

КИЕВ. 30 июня. УНН. Кабинет министров Украины утвердил план действий на 2021-2025 годы по реализации Национальной стратегии развития системы физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей, семей погибших (умерших) ветеранов войны, передает корреспондент УНН.

Детали

Так, соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Отмечается, что это обеспечит ветеранов войны и членов их семей качественными услугами по восстановлению физических, психологических и социальных функций, а также для возвращения таких лиц на военную службу.

Дополнение

Минветеранов будет инициировать изменения в порядок предоставления психологической реабилитации женщинам-ветеранам.



