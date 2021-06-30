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Использование биотоплива в области транспорта: Ивченко объяснил главные преимущества

Использование биотоплива в области транспорта: Ивченко объяснил главные преимущества

Вадим Ивченко

КИЕВ. 30 июня. УНН. В первом чтении Верховная Рада приняла законопроект об обязательном использовании биотоплива в области транспорта (№3356-д). Посол Фонда ООН по Глобальному Устойчивому Развитию, член парламентского аграрного комитета народный депутат Вадим Ивченко объяснил, какое влияние это окажет на налоги, рабочие места и инвестиции.

Цитата:

"Мы единственная страна в мире, которая имеет такие колоссальные преимущества перед другими странами - у нас есть 25% черноземов. На сегодня мы являемся страной, которая экспортирует сырье: шестой по пшенице, третьей по кукурузе. Представьте себе, если часть этой продукции будет перерабатываться в Украине. Это инвестиции, это рабочие места и это, прежде всего, налоги. А это - увеличение заработных плат и пенсий. Только по переработке 20% кукурузы (на биотопливо - ред.) Украина будет получать до 8 млрд ежегодно", - рассказал Ивченко.

Детали

По мнению парламентария, одним из перспективных направлений дальнейшего развития производства биоэтанола в Украине является переработка отходов сельского хозяйства.

"Здесь мы можем быть первыми, потому что у нас колоссальное количество отходов любой зерновой или иной продовольственной группы. К тому же FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ред.) призывают страны меньше использовать земли для выращивания культур, которые далее следуют в промышленность, потому что это угрожает продовольственной безопасности", - отметил Вадим Ивченко.

Поэтому именно переработка сельскохозяйственных отходов является перспективным направлением дальнейшего развития Украины в сфере экологического биотоплива, считает народный депутат.

Дополнение

Ранее нардеп Вадим Ивченко поставил пять критически важных вопросов к власти накануне открытия рынка земли.

Источник: УНН
Теги: Украина, Батькивщина, транспорт, биотопливо, нардепы
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