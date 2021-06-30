Классика российских манипуляций: Кулеба ответил Путину

КИЕВ. 30 июня. УНН. Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил президенту России Владимиру Путину, который во время “прямой линии” заявил, что считает украинцев и русских “одним целым”. Глава МИД назвал речь Путина “классической манипуляцией”. Об этом Кулеба написал в своем Twitter, передает УНН.

Цитата

“Коренные народы Украины — это крымские татары, крымчаки, караимы. Россияне — национальное меньшинство, права которого защищены Конституцией наравне с другими. Они не могут быть коренным народом, поскольку имеют собственное государство. Альтернативные выдумки — это классика российских манипуляций”, — отметил министр иностранных дел.

Детали

В частности, Кулеба отметил, что украинцы и русские — это два разных народа. Он отметил, что страны могли бы жить в “духе добрососедства”, но в 2014 году Россия напала на Украину.

Он также добавил, что полную ответственность за провал между укрианцами и русскими несет Владимир Путин, который развязал агрессию.

“Когда Путин заводит старую песню о „внешнем управлении“, это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция Президента Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих”, — добавил Кулеба.

Добавим

В среду, 30 июня, в ходе “прямой линии” Путин отметил, что украинский народ “не является недружественным для России”, поэтому его внесли в список “недружественных” стран. Зато, председатель РФ считает, что “украинское руководство явно недружелюбно к нам. Это совершенно очевидное дело”.



В мае правительство России официально утвердило перечень недружественных иностранных государств.

В частности, перечень состоит только из двух позиций — США и Чехия, по которым будут применяться меры согласно указу президента РФ Владимира Путина от 23 апреля этого года.