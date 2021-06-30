Офис Генпрокурора будет просить продлить круглосуточный домашний арест Медведчуку

КИЕВ. 30 июня. УНН. Офис Генерального прокурора будет просить продлить круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого в частности подозревают в государственной измене. Об этом журналисту сообщили УНН в ОГП.

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"Офис Генпрокурора будет просить продлить подозреваемому народному депутату избранную меру пресечения и будет ходатайствовать о продлении сроков предварительного расследования", - сообщили в ОГП.

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Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука.

Перед этим Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

А еще раньше Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.