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Офис Генпрокурора будет просить продлить круглосуточный домашний арест Медведчуку

Офис Генпрокурора будет просить продлить круглосуточный домашний арест Медведчуку

КИЕВ. 30 июня. УНН. Офис Генерального прокурора будет просить продлить круглосуточный домашний арест народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, которого в частности подозревают в государственной измене. Об этом журналисту сообщили УНН в ОГП.

Цитата:

"Офис Генпрокурора будет просить продлить подозреваемому народному депутату избранную меру пресечения и будет ходатайствовать о продлении сроков предварительного расследования", - сообщили в ОГП.

Дополнение

Печерский районный суд Киеве 13 мая отправил под круглосуточный домашний арест народного депутата Украины Виктора Медведчука до 9 июля.

Апелляционный суд оставил без изменений решение суда первой инстанции о круглосуточном домашнем аресте народного депутата Виктора Медведчука.

Перед этим Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

А еще раньше Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно санкций против Медведчука, его жены и других лиц. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение применить санкции в отношении Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко из-за финансирования терроризма.

Что же касается Козака, то Президент Владимир Зеленский еще 2 февраля ввел против него персональные санкции. Санкции будут действовать 5 лет. Также санкции наложены на ряд предприятий медиахолдинга "Новости", куда также входят телеканалы "ZIK" и "NewsOne", 112-канал.

Источник: УНН
Теги: Медведчук, Офис Генпрокурора
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