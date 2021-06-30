В Офисе Президента пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Офисе Президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука после ранее перенесенной им операции на сердце. Об этом журналисту УНН сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

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На вопрос, рассматривают ли в ОПУ возможность замены главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце, Арестович ответил: "Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука".

Что было ранее

29 июня этого года первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

28 июня 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

О том, что Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кравчука председателем украинской делегации в ТКГ, стало известно 30 июля 2020 года.