Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,18 -0,2201  EUR: 32,30 -0,4383 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет
Почему вернули масочный режим в Израиле? Израильский врач рассказал детали: вакцина сработала, локдауна не будет 8685
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
20640

В Офисе Президента пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

В Офисе Президента пока не рассматривают замену Кравчука в ТКГ после операции на сердце

Леонид Кравчук

КИЕВ. 30 июня. УНН. В Офисе Президента пока не рассматривают возможность замены 87-летнего главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонида Кравчука после ранее перенесенной им операции на сердце. Об этом журналисту УНН сообщил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Цитата:

На вопрос, рассматривают ли в ОПУ возможность замены главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Кравчука из-за перенесенной им операции на сердце, Арестович ответил: "Пока нет. Ждем медицинских результатов и позиции самого Леонида Макаровича Кравчука".

Что было ранее

29 июня этого года первый президент Украины и глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук перенес операцию на сердце.

28 июня 87-летний Леонид Кравчук пропустил торжественное заседание Рады по случаю Дня Конституции.

О том, что Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Кравчука председателем украинской делегации в ТКГ, стало известно 30 июля 2020 года.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, контактная группа, Леонид Кравчук, Офис президента Украины
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.