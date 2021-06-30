Завтра открывается рынок земли: эксперт указал на все "дыры" в реформе

КИЕВ. 30 июня. УНН. Завтра, 1 июля, в Украине заработает рынок земли. Проблемы, с которыми столкнутся фермеры и аграрии с завтрашнего дня с трибуны Верховной Рады озвучил член аграрного комитета заместитель главы партии "Батькивщина" нардеп Вадим Ивченко, сообщает корреспондент УНН.

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"Проблема в том, что большинство мелких фермеров, которые не сдают отчетности и не ведут бухгалтерского учета или которые не работают с банками, не будут иметь возможность покупать украинскую землю. А кто тогда будет покупать украинскую землю? Вы (Верховная Рада - ред.) разрешили покупать украинскую землю людям, которые имеют огромные состояния в своих электронных декларациях и не имеют никакого отношения к сельскому хозяйству. (...) Кто больше заплатит - тот и будет иметь украинскую землю. И в этом проблема неравного доступа к рынку земли", - отметил Ивченко.

Детали

Также среди важных проблем эксперт назвал отсутствие системы эффективного противодействия рейдерству и ответственности нотариусов за махинации с землей.

"Хочется, чтобы мы были представителями украинского народа и опирались на его мнение. И если сегодня все социологические исследования говорят о том, что украинцы против продажи земли - зачем проталкивать ночью все эти законы? Зачем сегодня пренебрегать мнением людей? Зачем делать так, чтобы ЦИК не объявляла референдум и не позволяла людям осуществить свое волеизъявление? Дайте людям возможность на референдуме сказать "да" или "нет" реформе, которую вы называете земельной", - призвал Ивченко с трибуны Рады.

дополнение

Напомним, ранее нардеп Вадим Ивченко поставил украинской власти пять критически важных вопросов накануне открытия рынка земли.

Контекст

С 1 июля 2021 года вступает в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения", который открывает рынок земли. Мнения политиков, общественных деятелей и украинцев по этому вопросу весьма противоречивы.