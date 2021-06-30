ООС: зафиксировано три обстрелы украинских позиций и пролет вражеского БПЛА

КИЕВ. 30 июня. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на штаб ООС.

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"С целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня, российско-оккупационные войска продолжают вести провокационные обстрелы в сторону позиций Объединенных сил. В течение текущих суток, 30 июня, зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня", - сообщили в штабе.

Детали

Возле Золотого-4 противник применил ручные противотанковые гранатометы.

Вблизи Новоселовки враг открыл огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Новгородское российские оккупанты совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавлен средствами РЭБ.

Как отметили в штабе, боевых потерь среди военных Объединенных сил нет. Используя координационный механизм, украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

Также в районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 193 взрывоопасных предмета.

"Украинская воины продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - отметили в штабе ООС.

Дополнение

29 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.