Зеленский еще раз пригласил Папу Франциска в Украину: ваш визит - это кислород, что так нужен

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Его Святейшеством Папой Франциском. Глава государства поздравил понтифика с днем Святых Апостолов Петра и Павла и снова пригласил в Украину, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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Зеленский отметил, что разговор происходит в период 20-й годовщины визита святого Папы Иоанна Павла II в Украину. Он отметил, что в сердцах миллионов украинцев живет светлая память об Иоанне Павле II и его судьбоносном визите в нашу страну.

Президент вспомнил слова святого Папы, который считал, что "Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным", а Украина является неотъемлемым восточным легким Европы. В контексте этих слов Глава государства отметил, что визит Папы в Украину - это "кислород, который так необходим".

"Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины", - отметил Президент.

Глава государства отметил, что украинский народ ждет беатификации митрополита Шептицкого. Президент Владимир Зеленский возобновил приглашение Папе Франциску посетить Украину. Он выразил убеждение, что встречи Его Святейшества с украинцами на украинской земле станут судьбоносным событием.

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По информации ОП, Зеленский также проинформировал об ужасных последствиях войны на востоке Украины. Он отметил, что наше государство потеряло более 14 тыс. человек в войне на Донбассе, а 1,5 млн украинцев были вынуждены покинуть свои дома.

"Мы рассчитываем на взаимодействие со Святым Престолом и вашу поддержку в привнесении мира на Донбасс. Поддержка мирового сообщества и духовных лидеров крайне важна", - добавил Президент.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский во время аудиенции в феврале 2020 года пригласил Папу Франциска посетить Украину.