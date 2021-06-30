Украина и Ирландия договариваются о взаимном признании covid-сертификатов: детали

КИЕВ. 30 июня. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коуэном по поводу взаимного признания covid-сертификатов. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, передает УНН.

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Отмечается, что министры обсудили вакцинацию населения, мероприятия Украины и Ирландии по противодействию пандемии коронавируса, и упрощения условий поездок граждан обеих стран.

Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили взаимодействие двух стран в международных организациях, в частности в контексте непостоянного членства Ирландии в Совете Безопасности ООН.

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"Украина завершает процесс запуска цифрового covid-сертификата, который будет синхронизирован с аналогом ЕС. Взаимное признание таких сертификатов между нашими государствами упростит поездки граждан и оживит контакты бизнеса. Это станет одной из первых задач посла Украины, которая уже через несколько недель должна прибыть в Дублин", - заявил Кулеба.

Напомним

Сертификаты о вакцинации заработают в Украине с 1 июля. Они будут действовать до 180 дней. Сертификат будут выдавать людям, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

Во время заседания сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль поручил активизировать работу по завершению аудита украинского COVID-сертификата, который будет использоваться для поездок в страны Евросоюза.