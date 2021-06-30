Новости: Политика
30 июня 2021, 20:25 • Ирина Макаренко • 3960
Верещук сообщила детали встречи с генерал-майором Вооруженных сил Литвы
Ирина Верещук
КИӤВ. 30 июня. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о литовской модели военного образования, передает УНН.
Детали
На днях она встретилась со стратегическим советником Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-майором Вооруженных сил Литвы Виталиусом Вайкшнорасом.
В ходе встречи стороны обсудили оборонную реформу и международное военное образование.
Цитата:
"Нам надо начать ускоренно формировать критическую массу офицеров с западным военным мышлением", - подвела итог встречи Верещук.
Что было раньше
Верещук заявила, что обороноспособность Украӥны зависит от скорости модернизациӥ Вооруженных Сил.
Источник: УНН
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