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Верещук сообщила детали встречи с генерал-майором Вооруженных сил Литвы

Верещук сообщила детали встречи с генерал-майором Вооруженных сил Литвы

Ирина Верещук

КИӤВ. 30 июня. УНН. Член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народний депутат от фракциӥ "Слуга народа" Ирина Верещук рассказала о литовской модели военного образования, передает УНН.

Детали

На днях она встретилась со стратегическим советником Комитета реформ Министерства обороны Украины генерал-майором Вооруженных сил Литвы Виталиусом Вайкшнорасом.

В ходе встречи стороны обсудили оборонную реформу и международное военное образование.

Цитата:

"Нам надо начать ускоренно формировать критическую массу офицеров с западным военным мышлением", - подвела итог встречи Верещук.

Что было раньше

Верещук заявила, что обороноспособность Украӥны зависит от скорости модернизациӥ Вооруженных Сил.

Источник: УНН
Теги: Украина, Вооруженные Силы, Литва, генералы, нардепы, Слуга народа
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