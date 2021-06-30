Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО - Вениславский

КИЕВ. 30 июня. УНН. Украина может разместить на своей территории военные базы НАТО, если вступит в НАТО или если заключит со странами соответствующие договоры о военном сотрудничестве. Разрешение на размещение иностранных военных баз в Украине должен предоставить Конституционный суд. Об этом в эфире "Украина 24" заявил депутат от "Слуги народа" и Представитель Президента Владимира Зеленского в Конституционном Суде, Федор Вениславский, передает УНН.

Цитата

"Поддержка Украины со стороны наших западных партнеров явно раздражает Россию и явно идет на пользу Украине... Если Украина станет членом НАТО, то союзнические базы, если по аналогии взять, также могут появиться на территории Украины", - заявил Вениславский.

Детали

Как отметил Вениславский, угрозу территориальной целостности и суверенитета Украины "составляют явно не иностранные военные формирования, которые сегодня принимают участие в совместных военных учениях Sea Breeze-2021, а как раз Российская Федерация и ее лидер Владимир Путин".

На вопрос, может ли Украина разместить у себя иностранные военные базы, не будучи членом НАТО, Вениславский ответил:

"Это в любом случае должен решить Конституционный суд Украин... Гипотетически, если будут заключены договоры, например, о каком-то военном сотрудничестве с другими странами, то через решение Конституционного суда можно ожидать, что такой вариант не исключается".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Путин об инциденте с британским эсминцем возле оккупированного Крыма: мировая война бы не началась, даже если бы мы его потопили

Добавим

Многонациональные учения Sea Breeze-2021 начались в понедельник в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины.

В учениях Sea Breeze-2021 принимают участие военнослужащие 32 стран и задействованы около 5 тыс. бойцов и командиров, 32 корабля, 40 самолетов и более 100 единиц автомобилей и боевых бронированных машин. Нынешние учения станут самыми масштабными по количеству стран-участниц за всю историю проведения этих маневров.