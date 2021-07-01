Сегодня состоится внеочередное заседание Верховной Рады: что в повестке дня

КИЕВ. 1 июля. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал Распоряжение О созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва. Депутатам предложат рассмотреть 9 вопросов, включенных в повестку дня, передает УНН со ссылкой на ВР.

Цитата

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16 часов 1 июля 2021 года”, — говорится в распоряжении.

Повестка дня

На внеочередном заседании планируют рассмотреть следующие вопросы:

1) проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021” по направлению части средств программы “Велике будівництво” на ремонтно-реставрационные работы на памятниках культурного наследия, находящихся в коммунальной собственности (реестр. № 5551)

2) проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по реформированию сферы градостроительной деятельности (рег. № 5655);

3) проект Закона Украины о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления отдельных административных сборов за государственную регистрацию в сфере градостроительной деятельности (рег. № 5656);

4) проект Закона Украины о коренных народах Украины (реестр. № 5506);

5) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно администрирования налогов и сборов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя (рег. № 5501-д);

6) проект Закона Украины о признании утратившим силу Закона Украины “О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины” и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (реестр. № 5502- д)

7) проект Закона Украины о внесении изменений в раздел ХХ “Заключительные и переходные положения” Таможенного кодекса Украины в связи с потерей силу Закона Украины “О создании свободной экономической зоны „Крым“ и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины” (рег. № 5503-д);

8) проект Закона Украины о предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (рег. № 5599);

9) проект Закона Украины о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений (рег. № 5600).

Напомним

Накануне Комитет по нацбезопасности рекомендовал Раде принять за основу президентский законопроект об олигархах.