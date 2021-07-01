Рада сделала невозможными медицинские закупки для борьбы с COVID-19 без Prozorro

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приняла законопроект №3715 об исключении возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок. "За" проголосовало 355 народных депутатов, передает УНН.

Что предусматривает законопроект

Документом предлагается исключить действующие положения законодательства, согласно которым товары, работы или услуги, необходимые для предотвращения возникновения/распространения, локализации/ликвидации вспышек, эпидемий/пандемий COVID-19, можно было закупать без использования Закона Украины "О публичных закупках" (без системы "Prozorro").

Детали

Докладчик, народный депутат Лариса Билозир на заседании отметила, что законопроект доработан для восстановления прозрачности осуществления медицинских закупок и создания надежного механизма для закупки товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с COVID-19.

Председатель подкомитета комитета по вопросам экономического развития Алексей Мовчан доложил решение комитета, который рекомендует Верховной Раде принять законопроект за основу и в целом с последующей технико-юридической доработкой.

Что было ранее

После установления с целью предотвращения распространения COVID-19 в Украине в марте прошлого года карантина, 16 марта 2020 года был зарегистрирован проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), что 17 марта 2020-го был принят ВР и в дальнейшем подписан Президентом. Закон позволял в том числе и медицинские закупки с этими целями без использования закона "О публичных закупках".

После этого, как утверждают разработчики направленного на предупреждение таких закупок законопроекта, проводились закупки товара сомнительного качества и эффективности за откровенно завышенными ценами. Имеются отдельные случаи, когда государственные учреждения закупали товар, цена за единицу которого была в восемь раз выше фактической. Например, было закуплено защитные очки по цене за единицу товара в 201 грн, в то время, как фактическая стоимость за единицу товара составляет 25 грн, указывали авторы принятого сегодня проекта закона.