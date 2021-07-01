В российском Белгороде ФСБ провела задержания участников якобы "Украинской радикальной группировки"

КИЕВ. 1 июля. УНН. Семь якобы сторонников “украинской неонацистской организации МКУ”, планировавших “вооруженные нападения”, задержали в Белгороде. Об этом сообщили в четверг в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает УНН.

Детали

“Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом РФ и МВД в рамках возбужденного уголовного дела по частям 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ („Создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе“) в Белгороде задержаны семь сторонников украинской неонацистской организации МКУ, сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку и причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а также планировавшие вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан”, — сообщили в ЦОС.

У задержанных якобы изъяли материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций. Кроме того, “обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений”.

В отношении главаря так называемой “радикальной ячейки” дополнительно возбуждены уголовные дела по ч. 1.1 ст. 282.1 (“Вовлечение в деятельность экстремистского сообщества”), ч. 2 ст. 354.1 (“Реабилитация нацизма”), ч. 2 ст. 280 (“Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности”) и ч. 2 ст. 282 (“Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства”) УК РФ. Преступная деятельность двух человек дополнительно квалифицирована по ч. 2 ст. 280 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (“Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности”, “Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”).

Ранее

В конце мая этого года в ФСБ РФ также сообщали, что задержали в Саратове 14 участников украинской молодежной радикальной группировки “МКУ”.

Ещё раньше российские СМИ обнародовали информацию о том, что в ряде регионов были задержаны 16 граждан, якобы являющихся “сторонниками” этой же группировки.

Задержанные, по словам российских силовиков, которых цитировали российские СМИ, якобы причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Позже пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил, что информация о задержании украинских граждан в дипломатические учреждения Украины в Российской Федерации не поступала, обвинения во “внешнем управлении” акциями народных протестов на территории РФ Киев отвергает.