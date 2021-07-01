Возле Рады националисты требуют отставки главы СНБО

КИЕВ. 1 июля. УНН. Националисты устроили акцию протеста возле здания Верховной Рады. Они выступают против действий главы СНБО Алексея Данилова, сообщает Pavlovsky News в четверг, 1 июля, передает УНН.

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"Протестующие считают, что Данилов симулирует судебное преследование Виктора Медведчука, который сейчас находится под домашним арестом. Националисты уверены, что Медведчук продолжает пользоваться своими активами и вести "антиукраинскую деятельность". Они требуют отправить лидера ОПЗЖ за решетку", – говорится в сообщении.

Указано, что завтра протестующие планируют прийти с протестом под Генпрокуратуру. Также националисты выступили против открытия рынка земли без референдума.