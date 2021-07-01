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Во Франции еще раз разъяснили инициативу по саммиту ЕС-РФ: Париж выступает за требовательный диалог с Москвой

Во Франции еще раз разъяснили инициативу по саммиту ЕС-РФ: Париж выступает за требовательный диалог с Москвой

КИЕВ. 1 июля. УНН. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подробно разъяснил мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией, отметив, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве. Об этом он сказал во время разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает УНН со ссылкой на МИД.

Цитата

"Ле Дриан подробно разъяснил Дмитрию Кулебе мотивы недавней немецко-французской инициативы по восстановлению диалога ЕС с Российской Федерацией, которая не нашла поддержки среди стран-членов ЕС. Французский министр подчеркнул, что Париж выступает за требовательный диалог по отношению к Москве", - говорится в сообщении.

Добавим

Глава украинской дипломатии напомнил, что ЕС приостановил проведение саммитов с Россией в 2014 году в результате агрессии РФ против нашего государства, и без конструктивных шагов с российской стороны говорить о восстановлении такого формата диалога нет никаких оснований.

Напомним

24 июня, выступая в Бундестаге, канцлер Германии Ангела Меркель заявила о необходимости прямого диалога Евросоюза с Кремлем, чтобы сформулировать повестку дня общих стратегических интересов с Россией, а также выработать единые механизмы ответа на политику Москвы.

Однако лидеры Европейского союза отвергли призыв Меркель провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Но несмотря на это, предложение Германии поддержал президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что инициатива восстановления проведения саммитов между Европейским Союзом и Россией опасно отклонением от санкционной политики.

Меркель разочарована негативным отношением к предложению о возобновлении “прямого контакта” Евросоюза с Россией, а также встречи с президентом России Владимиром Путиным на высоком уровне.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция, Украина
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