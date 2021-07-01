Шаг к ликвидации ГАСИ: Рада приняла за основу законопроект о комплексных изменениях в сфере градостроительства

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект №5655, направленный на комплексные изменения в сфере градостроительства и направленный на ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции. "За" проголосовали 309 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

Детали

В частности, закон предусматривает внесение проектной документации на строительство объекта и сведений о нем в Реестр строительной деятельности Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Отмечается о проверке проектной документации на строительство объекта и сведений о ней на их полноту, соответствие формата, логичность и достоверность автоматически программными средствами Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Таким образом, отменяются разрешения для получения права на строительство и принятие в эксплуатацию законченных строительством объектов.

Полномочия по госрегистрации в сфере градостроительной деятельности возлагают на:

нотариусов;

должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета, Киевской, Севастопольской городской, районной, районной в городах Киеве и Севастополе государственной администрации, на которых возложены полномочия госрегистратора прав на недвижимое имущество;

должностных лиц Госинспекции архитектуры и градостроительства - по объектам, на которые распространяется действие Закона Украины "О государственной тайне", а также по регистрационным действиям, из которых принято решение по результатам административного обжалования.

Напомним

В прошлом году на заседании Кабинета министров Украины был представлен план завершения реформы градостроительства на переходный период до принятия изменений в законодательство.

Кабинет министров Украины на выездном заседании 13 марта текущего года поддержал ликвидацию Государственной архитектурно-строительной инспекции.