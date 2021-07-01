Сначала кулаком, а затем сумочкой: журналистка в Раде набросилась на нардепа Потураева

КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня в Верховной Раде во время брифинга журналистка Ирма Крат ударила нардепа от "Слуги народа" Никиту Потураева, передает УНН.

Детали

Фракция "Слуга народа" объявляла о создании нового межфракционного объединения "Демократия 2.0." Как видно на одной из видеозаписей, которые появились в сети, во время мероприятия журналистка Ирма Крат подошла к нардепу Никите Потураеву и ударила его кулаком в лицо.

Впоследствии появилось еще одно видео, на котором Крат снимала на телефон Потураева, который в это время общался с прессой.

Вдруг журналистка, не убирая телефон, снова пыталась ударить депутата кулаком, но он успел среагировать и остановить ее руку. После Крат сняла с плеча сумку и попыталась побить депутата ней.

После инцидента журналистку забрали правоохранители.

Впоследствии журналистам Крат сообщила о том, что что партия "Слуга народа" обещала провести референдум по вопросу земли, но он не состоялся.

Дополнение

Ирма Крат - журналистка, активистка евромайдана. В качестве журналиста стримера принимала активное участие в Революции Достоинства.

В 2014 году была взята в плен террористами "ДНР" в Славянске.

Кроме того, Крат активно поддерживала обвиняемого в сепаратизме экс-мера Славянская Нелю Штепу.

Журналистка несколько раз сообщала о своей смерти и о том, что готовились на нее покушения.

В 2016-м году Ирма Крат обвиняла СБУ и президента Украины Петра Порошенко в том, что ее любовник был специально подосланным агентом СБУ.