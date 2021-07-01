Рада приняла за основу закон Зеленского о борьбе с олигархами

КИЕВ. 1 июля. УНН. Верховная Рада приняла за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского №5559, о деолихаргизации. "За" проголосовали 275 народных депутата, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно тексту закона "Об предотвращения угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" предлагается основные критерии определения лица олигархом.

Таким образом, физическое лицо признают олигархом по четырем основным критериям:

если оно принимает участие в политической жизни;

если лицо имеет влияние на СМИ;

если лицо бенефициар, или контролирует бизнес, который занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" минимум в течение одного года;

если общая стоимость активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.

Также, расчет стоимости активов осуществляется совокупно по размерам активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром.

При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.

Проект также предусматривает, что признанные олигархами лица будут обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном Законом Украины "О предотвращении коррупции", а публичный служащий в случае контакта с лицом, включенным в Реестр олигархов, или его представителем, будет обязан подать декларацию о контактах.

Решение об исключении соответствующего лица из Реестра олигархов будет приниматься СНБО в случае установления факта отсутствия у такого лица не менее двух признаков, определенных законопроектом.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа Президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.

Напомним

Как отметили в комментарии УНН в "Слуге народа", ряд дополнительных законопроектов об олигархах будет направлен на предупреждение деструктивного влияния олигархов на принятие государственных решений.

30 июня Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал взять за основу законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о деолигархизации.